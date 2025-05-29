Sunucu, oyuncu, manken, iki çocuk annesi Çağla Şıkel, geçen ay Instagram hesabından paylaştığı kahvaltı tabağıyla çok konuşuldu.

46 yaşındaki ünlü mankenin kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve 5 haptan oluşuyordu.

Kimi bu sabah öğününü normal karşılarken kimi de sağlıksız buldu.

Ünlü isim ise eleştirilere "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi yorumlar yapılmış. Aç uyanmadığım için böyle kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitaminlerim var, onları kullanıyorum. Doğal bir şekilde paylaştım, olay olsun diye paylaşmadım. Denge meselesi bu. Yemeği dengelemek gibi" yanıtını verdi.

"PASTANIN YEDİĞİM KISMI"

Çağla Şıkel önceki akşam bir arkadaşının yeni yaşını kutladığı partiye katıldı. Doğum günü pastasının yalnızca üzerinde bulunan meyvelerden yiyen ünlü manken, tabağının fotoğrafını Instagram'da "Pastanın yediğim kısmı" notuyla paylaştı.

Şıkel'in pasta tabağı da yine sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.