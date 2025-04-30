

Sunucu, oyuncu, manken, iki çocuk annesi Çağla Şıkel, geçen ay Instagram hesabından paylaştığı kahvaltı tabağıyla çok konuşuldu.

46 yaşındaki ünlü mankenin kahvaltı tabağında biraz çiğ kuruyemiş ve 5 haptan oluşuyordu.

Kimi bu sabah öğününü normal karşılarken kimi de sağlıksız buldu.

Ünlü isim ise eleştirilere "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi yorumlar yapılmış. Aç uyanmadığım için böyle kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitaminlerim var, onları kullanıyorum. Doğal bir şekilde paylaştım, olay olsun diye paylaşmadım. Denge meselesi bu. Yemeği dengelemek gibi" yanıtını verdi.

Alişan da 2004-2007 yılları arasında ekrana gelen 'Cennet Mahallesi' dizisindeki rol arkadaşı Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Biz Cennet Mahallesi setinde Çağla ile beraber 10 tane lahmacun yiyorduk."

"İnanılmaz yiyordu ama spor yapıyordu. Kendisine bakması gerekiyor. O da haklı."

"Çağla hâlâ Türkiye'nin bir numaralı mankenidir. Benden koptuğu zaman kapsüllere alıştırmışlar onu, ilaçla besleniyor."

'Cennet Mahallesi' dizisinde Çağla Şıkel 'Sultan', Alişan 'Ferhat' karakterini canlandırdı.