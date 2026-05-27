Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şikel, gönlünü bu kez sörf tutkusunu paylaştığı bir isme kaptırdı. Bir süredir iş insanı Erinç Ulutürk ile ayrılığı konuşulan Şikel’in yeni sevgilisinin Mertcan Tunca olduğu öğrenildi. Çift, önceki gün Çeşme’de objektiflere yansıdı.

SÖRF TUTKULARI AŞKI BAŞLATTI

Uzun zamandır spor ve sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla dikkat çeken Çağla Şikel’in yeni aşkını sörf okulunda bulduğu konuşuluyor. Sörfe olan ilgisiyle bilinen Mertcan Tunca ile Şikel’in bu ortak tutkuları sayesinde tanıştıkları iddia edildi.

Önceki gün Çeşme’de birlikte görüntülenen çiftin samimi halleri dikkat çekerken, magazin kulislerinde Çağla Şikel’in yeni ilişkisi nedeniyle adeta mutluluktan havalara uçtuğu konuşuluyor.

Öte yandan Mertcan Tunca’nın Özyeğin Üniversitesi İşletme Yönetimi mezunu olduğu da konuşulan bilgiler arasında yer aldı.

Sörf tutkusu ile bilinen Çağla Şikel’in yeni ilişkisinde de ortak hobilerin etkili olması sosyal medyada “Aşkı sörfte buldu” yorumlarını beraberinde getirdi.



Çağla Şikel'in yeni aşkının 1992 doğumlu olduğu ve 47 yaşındaki mankenden 13 yaş küçük olduğu da yine iddia edilenler arasında.