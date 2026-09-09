İstanbul Şişli’de 26 yıl önce öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay’ın cinayetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olay günü genç kızın üzerinde bulunan şort, gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelendi. Yapılan çalışmada, şortun iki farklı bölümünde bir erkeğe ait DNA profili tespit edildi.

TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Elde edilen DNA profillerinin, daha önce Tuğaltay’ın tırnaklarında bulunan erkek DNA’sıyla uyumlu olduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu DNA’nın kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİ DELİLLER YENİDEN MERCEK ALTINDA

Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan evine döndükten sonra Şişli Fulya’daki evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü. Cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yeniden ele alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay günü toplanan bulgular ile Tuğaltay’ın cinayet sırasında üzerindeki kıyafetleri yeniden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

Yapılan yeni incelemeler sonucunda şortun üzerinde daha önce fark edilmeyen önemli bir bulguya ulaşıldı.

ŞORTUN İKİ BÖLÜMÜNDE AYNI ERKEK PROFİLİ

Adli Tıp Kurumu uzmanlarının incelemesinde, şortun iki ayrı noktasında yabancı bir erkeğe ait biyolojik iz bulundu.

DNA örneklerinden birinin şortun bel kısmındaki lastikte, diğerinin ise paça bölümünde olduğu belirlendi. Bu iki noktadan alınan örneklerin karşılaştırılması sonucunda aynı erkek DNA profiline ulaşıldı.

Daha sonra söz konusu profil, 2013 yılında Çağla Tuğaltay’ın tırnaklarından elde edilen erkek DNA profiliyle karşılaştırıldı. Yapılan incelemede profillerin uyumlu olduğu tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından ekipler, DNA profilinin sahibinin kim olduğunu belirlemek için araştırmalarını yoğunlaştırdı.

TIRNAKLARINDA DA ERKEK DNA’SI BULUNMUŞTU

Tuğaltay’ın tırnaklarından 2013 yılında alınan örneklerde de bir erkeğe ait DNA profili tespit edilmiş, ancak o tarihte bu profilin kime ait olduğu belirlenememişti.

Soruşturmanın yeniden genişletilmesiyle birlikte yalnızca kıyafetler değil, geçmişte elde edilen diğer deliller de yeniden incelemeye alındı. Cinayetin işlendiği Şişli Fulya’daki adreste yeniden keşif yapılırken, daha önce alınan şüpheli ve tanık ifadeleri de tekrar değerlendirildi.