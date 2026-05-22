Şişli'de 5 Haziran 2000 tarihinde okulundan döndükten sonra evinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında, Tuğaltay ailesinin talebi üzerine vefat eden 4 şüpheli hakkında alınan fethi kabir (mezar açma) kararlarının ikincisi uygulandı.

İKİNCİ MEZAR FERİKÖY'DE AÇILDI

Soruşturma kapsamında ilk olarak, Tuğaltay ailesinin eski komşusu olan ve 2023 yılında hayatını kaybeden Lütfi Şerbetçi’nin mezarı açılmıştı. Devam eden çalışmalarda ikinci fethi kabir işlemi Feriköy Mezarlığı’nda gerçekleştirildi. Ahmet Baki Mertgenç'in mezarı açılarak adli inceleme için DNA örneği alındı. Mezarlıkta yürütülen işlemlere cumhuriyet savcısı, adli tıp doktoru, cinayet büro ve kriminal ekipleri katılırken, Tuğaltay ailesinden kimsenin alanda yer almadığı belirtildi.

İKİ KİŞİNİN DAHA MEZARI AÇILACAK

Alınan DNA örneklerinin, cinayet dosyasında mevcut olan biyolojik bulgularla karşılaştırılacağı öğrenildi. Soruşturma planı doğrultusunda, Feriköy Mezarlığı'nda bulunan İsmail Hakkı Çenberli ile Fehmi Seç'in mezarlarının da açılması bekleniyor. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.