Deniz kenarında yalnızca havluya sarılı poz veren oyuncunun karesi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Ünlü oyuncunu takipçileri hem benzerliğe hem de Ertuğrul’un espri anlayışına övgü yağdırdı. Affleck’in kasvetli pozu sosyal medyada çok konuşulmuş, sayısız mizah içeriğine konu olmuştu.
GELİRİN TAMAMINI BAĞIŞLAYACAK
Prens dizisinin yıldızı geçtiğimiz günlerde Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nın (Koruncuk) 45’inci Yıl Balosu’nda sahneye çıktı. Ertuğrul, eğitime ve vakfa katkılarından dolayı teşekkür plaketi aldı.
Baloda yaptığı konuşmada, rol aldığı “Prens” dizisinin üçüncü sezonundan kazanacağı gelirin tamamını Koruncuk Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.
Sanatçı, “Genç kızlara aile olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Prens’in şarkısını dilinde taşıyan çocukları gördükçe mutlu oluyorum. Üçüncü sezon gelirimi Koruncuk’a bağışlıyorum” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.