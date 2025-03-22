İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu akşam saat 21:00 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Adliye çevresinde güvenlik önlemleri zirveye ulaşırken, Çağlayan Meydanı ve Abide-i Hürriyet Caddesi'ne polis bariyerleri yerleştirildi. Ayrıca, yaklaşık 50 TOMA ve çevik kuvvet araçları bölgeye konuşlandırıldı.

"HALKIN İRADESİNE SAYGI DUYULMUYOR"

İmamoğlu'nun gözaltını haksız bulan vatandaşlar, adaletin yerini bulması için toplandılar. Trabzonlu 65 yaşındaki bir vatandaş, gözaltı kararını ve uygulamaları "saçma sapan işler" olarak nitelendirerek, “Halkın iradesine saygı gösterilmiyor. Haksız bir uygulama ve serbest bırakılmasını bekliyoruz” dedi.

"DEMOKRASİ KATLİAMI"

14 bin lira emekli maaşı aldığını belirten bir kadın, İmamoğlu’na yapılan işlemi demokrasiye aykırı bulduğunu söyledi. Ekonomik sıkıntıların zirveye ulaşması nedeniyle vatandaşların artık dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden kadın, bu tür uygulamaların "demokrasi katliamı" olduğunu belirtti ve geleceğe umut bırakmak için bu durumu protesto etmeye devam edeceğini vurguladı.

"SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Başka bir kadın ise, İmamoğlu’na yapılan haksızlığın tüm halka yapıldığını savunarak, “Bizim geleceğimiz ve çocuklarımız için ona sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. O çıkana kadar burada olacağız ve inşallah özgür olacak” dedi.

73 YAŞINDAKİ KADIN TEPKİ GÖSTERDİ

73 yaşındaki bir başka kadın ise, İmamoğlu'na destek vereceklerini belirterek, “Her zaman yanında olacağız. Ona ihtiyacımız var” diyerek duygusal bir destek sundu.

TOMA'LAR TEPKİ YARATTI

Bölgedeki diğer yurttaşlar ise güvenlik önlemlerinin boyutunu eleştirerek, "Düşman ordusu mu geliyor buraya?" şeklinde tepkilerini dile getirdi. Bir vatandaş, İstanbul Belediye Başkanı'nın halk tarafından seçildiğini hatırlatarak, "Suçu sabit görülürse cezasını çeker. Ama biz burada hak, hukuk, adalet için toplandık" dedi.

Bir diğer vatandaş ise, halkın sesinin duyurulması gerektiğini ifade ederek, "Bu sadece İmamoğlu meselesi değil, demokrasi meselesi. Bizim vergilerimizle alınan TOMA'lar, bizim paramızla alınan araçlarla bizleri susturmaya çalışıyorlar" dedi. TOMA'ların yerleştirilmesinin halkı sindirmeye yönelik olduğunu vurgulayan vatandaş, “Halkın sesi duyulmalı. Bizim yaşadıklarımızı çocuklarımız yaşamasın” dedi.