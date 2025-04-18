Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınanlar Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. İçeride dava sürerken dışarıda da öğrenciler adliye önünde gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi, polisle gerilim yaşandı.
Gençlerin yargılanmasında alfabetik sıralama kullanılacağı belirtildi.
Gençlerin dava sürerken Çağlayan Adliyesi'nde olan SÖZCÜ muhabiri Muratcan Altuntoprak yaşananları aktardı. Altuntoprak şu ifadeleri kullandı:
-Adliyede biri gözaltına alındı. Öğrenciler arkadaşlarının keyfi şekilde gözaltına alındığını söyledi.
-Polis öğrencilerle konuşuyor. Öğrenciler polis kalkanlarının önüne geldi. Polis ekipleri alanı kapattı. Öğrenciler "Gözaltındaki arkadaşımızı bize verin" dedi.
-Bir yandan da polis bize müdahale ediyor. Bir mesleğimizi yapmaya çalışırken polis de gazetecilere müdahalesini sürdürüyor. Biz gazetecilik görevimizi yapmaya çalışıyoruz.