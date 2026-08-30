İstanbul Kağıthane'ye bağlı Çağlayan Mahallesi’nde dün saat 12.00 sıralarında ucuz atlatılan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sabahattin Ç., yönetimindeki 06 GC 3845 plakalı hafriyat kamyonuyla sokakta yürütülen kaldırım çalışması alanına kum getirdi.

DAMPER KALKDIĞI SIRADA YAN YATTI

Sürücünün getirdiği yükü boşaltmak amacıyla damperi kaldırdığı esnada dengesini kaybeden hafriyat kamyonunun damperi yan yatarak park halinde bulunan 34 KHK 312 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kamyon kasasındaki tonlarca kum da devrilmenin etkisiyle otomobilin ve yolun üzerine saçıldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olay anında otomobilde veya aracın yakınında kimsenin bulunmaması olası bir facianı önüne geçti. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak kaza tutanağı hazırladı. İncelemelerin ardından devrilen damper ve hasar gören araç yoldan kaldırıldı.

DEVİRİLME ANI VE TOZ BULUTU KAMERADA

Kamyon damperinin park halindeki aracın üzerine büyük bir gürültüyle devrildiği dehşet anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde damperin aniden yan yatması, otomobilin üzerine devrilmesi ve bu esnada oluşan yoğun toz bulutunun sokağı kaplaması saniye saniye yer aldı.