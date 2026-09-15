LGBTİ+ derneklerine ve hak savunucularına yönelik 'Ailem Güvende' adı verilen operasyonlara karşı İstanbul Adliyesi önünde toplanan grup, polisin müdahalesiyle dağıldı. Eylem sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Feministler, kadınlar, LGBTİ+ dernekleri, sendikalar ve sosyalist örgütlerin temsilcileri, 'Hiçbirimiz güvende değiliz' sloganıyla bir araya geldi. Katılımcılar, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve LGBTİ+ derneklerine yönelik baskınların son bulmasını istedi.

'GENEL AHLAK KİMİN AHLAKI?'

Açıklamada, 13 Eylül'den bu yana farklı kentlerde düzenlenen operasyonlara ve sosyal medya erişim engellerine dikkat çekildi. 'Ne LGBTİ+ olmak ne de örgütlenmek suç' denilerek, 'müstehcenlik' ve 'fuhşa teşvik' suçlamalarına tepki gösterildi. 'Genel ahlak kimin ahlakı?' sorusu yöneltilen metinde, operasyonların yalnızca LGBTİ+'ları değil, onlara destek veren örgütleri de hedef aldığı vurgulandı.

Operasyonlara verilen 'Ailem Güvende' adına da tepki gösterildi. 'Bu operasyonlara bu adı verenlere soruyoruz: Kimin ailesi, kime karşı, nasıl güvende?' ifadesi kullanıldı. Kadınların ve çocukların LGBTİ+'lar nedeniyle değil; erkek şiddeti, yoksulluk ve güvencesizlik nedeniyle tehdit altında olduğu belirtildi.

GAZETECİLER DE GÖZALTINA ALINDI

Polis, basın açıklaması sırasında gruba müdahale etti. Eylemi takip eden gazeteciler de abluka altında kaldı. BirGün muhabiri Sarya Toprak ile Alman ARD televizyonu muhabiri Şener Azak'ın haber takibi sırasında gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.