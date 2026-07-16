Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde ekran başındaki izleyicileri nefes kesen bir final bekliyordu. Pandemi sonrası hayatına yeni bir yön veren ve yarışmadan kazanacağı ödülle güzellik salonu açmayı hedefleyen Yağmur, banka tarafından sunulan 1 milyon 830 bin TL'lik teklifi geri çevirdi. Tüm uyarılara rağmen kararından vazgeçmeyen yarışmacı, 20 numaralı kutusundan çıkan 3 milyon TL ile hem hayaline kavuştu hem de yarışmanın unutulmaz isimleri arasına girdi.

''20 NUMARA YAKIŞIR ŞEKİLDE YARIŞIRIM'' DEMİŞTİ

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan Yağmur, daha ilk dakikalarda dikkat çeken bir tesadüfle karşılaştı. Programın 20. bölümünde yarışan Yağmur, yarışma boyunca yanında taşıdığı 20 numaralı kutuyu seçti. "İnşallah 20. programa ve 20 numaraya yakışır şekilde yarışırım" sözleri ise gecenin sonunda adeta gerçeğe dönüştü.

EN BÜYÜK DESTEĞİ EŞİNDEN GÖRDÜ

Yarışma boyunca en büyük desteği eşi İlyas'tan gören Yağmur, kritik karar anlarında da eşinin desteğini yanında hissetti. İlyas, finale kadar geçen sürecin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu söylerken, zaman zaman endişelense de eşine olan güvenini hiç kaybetmedi.

ÇAĞRI MERKEZİNDE TANIŞTI, EVLENDİ

Tanıtım filminde hayat hikâyesini paylaşan Yağmur, 1993 yılında İstanbul'da doğduğunu anlattı. Burslu kazandığı üniversite eğitimini yarıda bırakan yarışmacı, çalışma hayatına çağrı merkezinde başladı. Eşi İlyas ile de burada tanışan Yağmur, 2019 yılında evlendi.

PANDEMİDE İŞSİZ KALDI

Pandemi döneminde hem kendisi hem de eşi işsiz kalınca yeni bir başlangıç yaptı. Sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Yağmur, yarışmadan kazanacağı ödülle uzun zamandır hayalini kurduğu güzellik merkezini açmayı hedeflediğini söyledi.

BANKADAN REKOR TEKLİF GELDİ

Geceye damga vuran an ise bankanın yaptığı teklif oldu. Yağmur, yaklaşık 1 milyon 400 bin TL seviyesinde bir teklif beklerken banka tam 1 milyon 830 bin TL önerdi. Rakamın açıklanmasıyla stüdyoda "Rekor" sesleri yükseldi.

EŞİ ''AL ÜZME BİZİ'' DİYE YALVARDI

Eşi İlyas başta olmak üzere yarışmacı arkadaşları, Yağmur'un bu teklifi kabul etmesini istedi. "Al, üzme bizi", "Al ve git", "Zirvede kal" sözleri stüdyoda peş peşe gelirken, neredeyse herkes yarışmacının garanti parayı alması gerektiğini savundu.

YAĞMUR TEKLİFLERİ REDDETTİ

Ancak Yağmur kararını değiştirmedi. Esra Erol'un "Bankanın 1 milyon 830 bin TL'lik teklifine var mısın, yok musun?" sorusuna tek kelimeyle "Yokum" yanıtını verdi ve yarışmanın en kritik kararlarından birine imza attı.

KUTUSUNDAN 3 MİLYON TL ÇIKTI

Finalde masada yalnızca iki büyük ödül kaldı. Yağmur'un 20 numaralı kutusu ile Tuğberk'in 11 numaralı kutusu açılmayı bekliyordu. Büyük heyecanla açılan 20 numaralı kutudan yarışmanın en büyük ödülü olan 3 milyon TL çıktı. Böylece Tuğberk'in kutusunda ise 1 milyon TL kaldığı ortaya çıktı.

Büyük sevinç yaşayan Yağmur, başından beri hislerine güvendiğini ifade etti. Esra Erol da yaşanan finali "rüya gibi" sözleriyle değerlendirdi.

Pandemi sonrası kurduğu güzellik salonu hayalini gerçekleştirmek için yarışmaya katılan Yağmur, 1 milyon 830 bin TL'lik banka teklifini reddederek aldığı riskin karşılığını 3 milyon TL ile aldı. 20. bölümde seçtiği 20 numaralı kutudan çıkan büyük ödülle yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yağmur, hem hayallerine bir adım daha yaklaştı hem de gecenin rekoruna imza attı.