Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının ardından kulisler de hareketlendi. Cumhur İttifakı tarafından olumlu karşılanan bu çağrının ardından yapılacak yeni hamleler de kulislerde konuşulmaya başlandı. Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre DEM Parti kulislerinde dikkat çeken bazı adımlar konuşuluyor. Söz konusu iddialar arasından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi de var. Meclis’te özel yetkili bir komisyon kurulması hasta tutukluların tahliyesi, Selahattin Demirtaş dahil bazı siyasetçilerin de sadece siyasi irade gösterilerek serbest bırakılması bu adımlardan olabilir.

Kulislere yansıyan adımlardan biri de anayasa değişikliği. “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” ifadesini içeren 66’ncı maddenin ise ‘eşit vatandaşlık’ tartışmaları çerçevesinde ele alınabilir.

‘KAYYUMLAR GİDER’

Görevden alınarak yerine kayyum atanan belediye başkanlarının da göreve dönmesi bekleniyor. İki ayda bir inceleme yapıldığına dikkat çeken DEM Partili kaynaklar yapılan incelemede belediye başkanlarının göreve dönmesi kararının verilmesinin mümkün olduğunu belirtti.