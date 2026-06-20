TBMM’de açılım sürecine karşı çıkan İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında büyük tartışma çıktı. DEM’liler 50 bin kişinin ölümünden sorumlu terörist başına “cani” diyen İYİ Partililere “Terbiyesizler, o barış elçisi” cevabını verdi.

’ÇOCUK KATİLİ’

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise “Çakal post değiştirse de biz onu gözünden tanırız. Eli kanlı örgütün eli kanlı elebaşısı sözde barışın muhatabı, kurucu önderi olamaz’’ dedi.

İYİ Partili Turhan Çömez de “Öcalan çocuk katili, bebek katili teröristtir. Öcalan denen canibaşı 50 bin kişiyi katletmenin, uyuşturucu ticaretinin, bu aziz millete silah çekmenin bedelini ödeyecektir’’ deyince DEM Partili Beritan Güneş “Sensin terörist’’ diye laf attı. Uz ise “Milletin hafızası mezar taşlarından daha sağlamdır. Bu örgüt Kürt’ün Türk’ün, Arap’ın, Zaza’nınn katilidir’’ yorumunu yaptı.

’BARIŞ ELÇİSİ’

DEM’li Muş Milletvekili Sezai Temelli ise Öcalan için “Bu ülkenin barış elçisidir’’ yakıştırması yaptı. Uz “Terört başını Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi gibi göstermek bu millete yazılmış en büyük ihanettir. Teröre karşı mücadele bir pazarlık masasına sıkıştırılmak istenmektedir” diyerek isyan etti.

Tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

RIDVAN UZ (İYİ): Bu devlet 40 yılı aşkın acının ardından terör örgütüne ve onun elebaşına siyasi meşruiyet borçluymuş gibi bir hava oluşturmaktadır.

ONUR DÜŞÜNMEZ (DEM): Mezarları kendinize gölge yapamazsınız.

RIDVAN UZ (İYİ): Cumhuriyetimiz hiçbir terör örgütüne borçlu değil.

DİLAN KUNT (DEM): Ölüm gelsin istiyorsunuz, aklınız buna çalışır.

TURHAN ÇÖMEZ (İYİ): Doymadınız PKK’yı övmeye.

RIDVAN UZ (İYİ): Çakal post değiştirebilir biz onu gözünden tanırız.

ONUR DÜŞÜNMEZ (DEM): İki yıldır cenaze gelmiyor diye içiniz yanıyor.

TURHAN ÇÖMEZ (İYİ): -Hâlâ utanmadan kandan besleniyorsunuz; yeter!

SEZAİ TEMELLİ (DEM): Bu ülkenin barış elçisi Sayın Öcalan’dır.

TURHAN ÇÖMEZ (İYİ): Terörsist başı, canibaşı “barış elçisi” olamaz.

DİLAN KUNT AYAN (DEM): Hadsiz!

TURHAN ÇÖMEZ (İYİ): Terbiyesiz sensin. Öcalan teröristtir.

BERİTAN GÜNEŞ (DEM): Sensin terörist, terbiyesizlik yapma.

DİLAN KUNT (DEM): Siz cenazeye susadınız, izin vermeyeceğiz.

TURHAN ÇÖMEZ (İYİ): Dağdan aldığın üslupla konuşma.