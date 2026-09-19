Olay, dün akşam saatlerinde Silvan Bulvarı’nda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan yangın ihbarının ardından itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmak üzere yola çıktı.

İtfaiye aracının sirenlerini duyan sürücüler, acil durum aracının ilerleyebilmesi için fermuar sistemi oluşturdu.

ANANSLARA RAĞMEN ÖNÜNE GEÇTİ

Bu sırada bir otomobilin itfaiye aracının önünde ilerlediği görüldü. İtfaiye ekibi, aracın sürücüsüne iki kez plakası üzerinden anons yaparak kenara çekilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Ancak otomobilin bir süre daha itfaiye aracının önünde ilerlemeyi sürdürdüğü belirtildi. Görüntüler, itfaiye personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafiğin ilerleyen bölümünde ise söz konusu otomobilden siren sesi geldiği ve aracın çakarlarının bulunduğu görüldü. Çakarlı otomobilin, fermuar sistemi oluşturan araçlardan siren kullanarak yol istediği görüntülere yansıdı.

DEM PARTİLİ VEKİLİN ARACI İDDİASI

Görüntülerin ardından çakarlı otomobilin DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya’nın makam aracı olduğu öne sürüldü. Bu bilgi mevcut haber kaynaklarında iddia olarak yer alırken, olayla ilgili resmi bir açıklama veya doğrulama bulunup bulunmadığına ilişkin haberlerde ayrıntı paylaşılmadı.

Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, konuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.