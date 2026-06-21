Aydın'da gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında aracında usulsüz çakar sistemi kullandığı belirlenen bir sürücü hakkında yüksek miktarda para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, mevzuata aykırı şekilde çakar sistemiyle trafikte seyreden sürücüye 174 bin lira idari para cezası kesildi. İşlem sırasında sürücünün, ağabeyinin ağır ceza hakimi olduğunu öne sürerek ceza uygulanmaması yönünde talepte bulunduğu iddia edildi.

Ancak ekipler, sürücünün beyanına rağmen yasal işlemleri sürdürdü ve ehliyetine el koydu.

İddiaya göre, ehliyetine el konulmasının ardından olay yerine gelen ve ağır ceza hakimi olduğu öne sürülen ağabeyi, aracı teslim alarak bölgeden ayrıldı.

Yaşanan olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtilirken, iddialara ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.