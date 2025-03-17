İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kontrol noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtaki K.T., kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp, polise sahte kurum kimliği gösterdi.

Yapılan aramalarda, K.T.'nin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek bulundu. Şüphelinin evinde ise daha geniş çaplı bir silah envanteri ele geçirildi. Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 1 pompalı tüfek, airsoft silahı, 1 susturucu aparatı, 2 bıçak, bir hançer, bir balta, 126 farklı silaha ait fişekler, çok sayıda havalı tabanca fişeği ve bir miktar narkotik madde bulundu.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.T., "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet", "uyuşturucu madde bulundurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi. K.T., adli makamlarca tutuklandı.