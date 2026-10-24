Fon soruşturmasında dün birçok çarpıcı gelişme yaşandı. Soruşturmada 11 kişi tutuklandı, 4 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi, gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 99’a ulaşırken Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş dahil en az

45 şüpheli aranıyor.

Ayrıca fon soruşturmasında adı geçen ve istifa eden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak gözaltına alındı.

48 SUÇ DUYURUSU

Daha önce Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Çakmak bu soruşturmada 14 Ekim’de ilk kez ifade vermişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Çakmak 15 Ekim’de görevinden istifa etmişti. Çakmak’ın özel kalemi Fahri Uğur da 22 Ekim’de gözaltına alındı. Çakmak’a, Türkiye Sigorta’nın fon yatırımları karşılığında Tera’dan 1 milyon dolar elden para aldığı iddiasının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlamalar yöneltildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Yatırım, Tera Portföy ve Pusula Portföy’ün yönetiminde yer alan 48 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.