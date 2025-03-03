28 Şubat'ta otobüs şoförü Tamer Karaca, otomobilini anlaşmalı olduğu bir akaryakıt istasyonun otoparkına park etti. Anahtarı da istasyonun marketine emanet etti. Karaca, ardından şoförlüğünü yaptığı otobüsü teslim alarak işine gitti. Öğle saatlerinde markete gelen istasyon çalışanı Jiyan Görcün, görevlilerden aracın anahtarını aldı.

SEVGİLİSİYLE DOLAŞTI

Daha sonra da otomobile binip otoparktan ayrıldı. Sevgilisiyle dolaştığı öne sürülen kişi saat 15.30 sıralarında bir başka akaryakıt istasyonuna gelerek aracı hatalı şekilde park edip araçtan indi.

'DOLAŞMADIM Kİ' SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

İstasyon görevlisinin telefonla Tamer Karaca'yı arayıp, hatalı park edilen aracı kaldırmasını istemesinin ardından eşi Elif Ayten Karaca, adrese geldi. Karaca, yolda seyrederken istasyondan çıkan kendi aracının önünü kesti. Burada aracı izinsiz alan Jiyan Görcin'i yakaladı. Yaşanan tartışmada Görcin, "Dolaşmadım ki" deyince Karaca, "Buraya füze olarak mı geldi" cevabıyla karşılık verdi. Olayın ardından aracı teslim alan Karaca, emniyete giderek Görcin ve anahtarın teslim edildiği istasyon yetkililerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından emniyette ifadesi alınan Görcin ve istasyon görevlisine 'güveni kötüye kullanma' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.