Olay, 26 Ekim’de Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa G., Seyithan O. (42) yönetimindeki 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracın önüne atlayarak sürücüyü durdurdu. Sürücünün araçtan inmesini fırsat bilen şüpheli, aracı alarak kaçtı.
ÜÇ ARACA ÇARPTI, KAÇARKEN YAKALANDI
Çaldığı araçla trafikteki üç araca çarpan Mustafa G., kaza yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin aracı çaldığı ve kazanın ardından kaçmaya çalıştığı anlar, cep telefonu görüntüleri ve güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.