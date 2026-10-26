ABD'nin Florida eyaletinde akıllara durgunluk veren bir soygun vakası yargıya taşındı. Dünyaca ünlü lüks kuyumcu zinciri Tiffany & Co. mağazasından yaklaşık 770 bin dolar (yaklaşık 38 milyon lira) değerindeki pırlanta küpeleri çalan ve yakalanacağını anlayınca delilleri yok etmek için mücevherleri tek hamlede yutan 32 yaşındaki Jaythan Gilder, çıkarıldığı mahkemede hırsızlık ve gasp suçlarından suçlu bulundu.

Orlando kentindeki lüks bir alışveriş merkezinde gerçekleşen olayda Gilder, ünlü Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic'in bir oyuncusunun menajeri olduğunu iddia ederek mağaza çalışanlarının güvenini kazandı.

Toplamda yaklaşık 13 karatlık servet değerindeki iki çift pırlanta küpeyi inceleme bahanesiyle eline alan zanlı, bir anda mağaza çalışanına fiziksel şiddet uygulayıp kaçmaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen Florida Otoyol Devriyesi ekipleri, şüphelinin aracını eyaletler arası otoyolda kıskaca aldı.

POLİSLER ALAMADAN KÜPELERİ YUTTU

Polis kamerasına yansıyan nefes kesen anlarda ekiplerin zanlıyı yere yatırarak ağzındaki küpeleri çıkarmaya çalıştığı, ancak Gilder'ın tüm müdahalelere direnerek yüz binlerce dolarlık pırlantaları yuttuğu görüldü.

Üzerinde ve aracında küpeler bulunamayınca ilk etapta sadece polise mukavemetten gözaltına alınan zanlı, cezaevinde gardiyanlara "Midemde ne çıkarsa ondan da ceza alır mıyım? Keşke onları arabanın camından fırlatsaydım" deyince foyası ortaya çıktı.

POLİS İKİ HAFTA MÜCEVHERİN ÇIKMASINI BEKLEDİŞ

Hemen hastaneye sevk edilerek röntgeni çekilen şahsın sindirim sisteminde dev pırlantaların olduğu tespit edildi. Zanlı, mücevherlerin vücudundan doğal yollarla çıkması için yaklaşık iki hafta boyunca hastanede polis gözetiminde tutuldu.

Günler süren bekleyişin ardından vücuttan çıkarılan pırlanta küpeler, Tiffany'nin usta kuyumcuları tarafından özel olarak temizlenip sterilize edildikten sonra şirket yetkililerine teslim edildi. Savcılık, çalışanların can güvenliğini de tehlikeye atan bu sıradışı soyguncunun cezasının 7 Aralık'ta netleşeceğini duyurdu.