FON vurgununda milyarlar vurup korunanlar varken, bu vurgunla ilgili haberleri gündeme getirdiler diye sozcu.com.tr editörü Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç’in tutuklanması vicdanları yaraladı.

Hukukçular, fon vurgununda 2.2 milyar lira elde ettiği ortaya çıkan ve gözaltı veya tutuklama işlemi yapılmayan AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’yı hatırlattı. “Çaldığı parayı getirenler affediliyorsa Mustafa da sosyal medyada paylaştığı mesajını silsin affedilsin!” görüşünü savundu.

GÜVENİ AZALTIR

Mustafa Balcı’nın tutuklanmasına 8 Ekim’de X hesabından paylaştığı bir fotoğraf gerekçe gösterildi. Balcı, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in 22 Ağustos’ta Bodrum’da düzenlenen Limak Filarmoni Orkestrası konserine katıldığını, bir sıra arkasında ise soruşturmada adı geçen ve 20 milyarla yurtdışına firar ettiği öne sürülen Osman Arıkan Nacar’ın bulunduğunu yazmıştı.

Bu arada SÖZCÜ’nün avukatı Ersan Barkın, gazetecilere dönük tutuklama ve ev hapsi kararlarının halkın haber alma hakkına ve soruşturmalara güveni azaltacağına işaret etti. Barkın şöyle dedi:

“Mustafa Balcı’nın suçlandığı TCK’nın 217/A maddesi özel kastla işlenebilen bir suç. Bu nedenle, suçlama için paylaşılan bilginin gerçeğe aykırı olması gerekir. Balcı’nın paylaşımda kullandığı bilgi ve fotoğraf gerçek. Suçun oluşabilmesi sadece bu haliyle bile olanak dışı.

Bilgi ve fotoğraf gerçek dışı olsaydı dahi, suçun sübutu için bu bilginin halk arasında endişe, korku yaratmak amacıyla yapılması ve iç ve dış güvenliği, kamu düzenini bozmaya elverişli olması gerekirdi. Bu koşulun gerçekleştiğini söylemek zaten mümkün değil. Görünen o ki, fon yolsuzluğunu soruşturmakla görevli merciler, gerçekleri halka nesnellikle anlatan kişilerin paylaşımlarını soruşturmaya, yaratılan gözdağı ile yeni haberlerim oluşmasını engellemeye odaklandılar.

Bu haliyle, Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkındaki tutuklamanın, Ağırel ve Saymaz hakkındaki ev hapsi kararlarının, yalnızca gazetecilerin özgürlüğüyle ilgili olmadığı, halkın haber alma hakkına ve soruşturmalara güven duymasına zarar vereceği ortada.”

Avukat Terekli: Haber gerçek

Gazeteci Mustafa Balcı’nın avukatı Emre Terekli, “Balcı’nın paylaşımında yer alan bilgiler doğru olmasına rağmen “ileri sürüldü” ve “iddia edildi” ibareleri kullanılarak gazetecilik etik ilkeleri en üst düzeyde korunmuş. Bu haliyle “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunun unsurlarının oluştuğundan söz etmek mümkün değil” dedi.

İTİRAZ EDECEĞİZ

Terekli şöyle devam etti: “Kanundaki alt ve üst sınırı 1 ila 3 yıl arasında olan ve infaz rejiminde yatarı bile çıkmayacak bir suçtan dolayı nasıl bir kaçma şüphesi olabilir! Müvekkilim gazetecilik faaliyeti nedeniyle siyasi saiklerle tutuklanmış, verilen tutukluluk kararı basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir darbe vurmuştur. Bu aşamadan sonra tutukluluğa itiraz edip müvekkilimin özgürlüğüne kavuşmasını sağlamak için çabalayacağız.”

Mustafa Balcı: Fotoğraf için 3 gün aradım açmadı

Tutuklanan sozcu.com.tr muhabiri Mustafa Balcı, savcılık ifadesinde paylaşımında bilgi hatası bulunmadığını savundu. Özgür Özel’in açıklamalarını ve Osman Arıkan Nacar’ın 20 milyar lirayla yurt dışına kaçtığı yönündeki iddiaları aktardığını belirtti. Balcı, tutuklanmasına neden olan fotoğrafı farklı kaynaklardan doğrulattığını ve fotoğraftaki kişinin Osman Arıkan Nacar olduğunu teyit ettirdiğini söyleyen Balcı, “Muhatapları üç gün boyunca aradım, ulaşamadım” dedi. Balcı, yeniden paylaşan Şaban Sevinç’i ise medyadan tanıdığını söyledi.

Gazetecilere kelepçe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “fon krizi” soruşturması kapsamında ifade veren gazeteciler İsmail Saymaz ile Murat Ağırel hakkında verilen imza yükümlülüğü ve adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ağırel ve Saymaz’a ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ev hapsine alınan İsmail Saymaz’a elektronik kelepçe takıldı.

Gazeteci Özlem Gürses de, Aralık 2024’te YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak elektronik kelepçe takılmıştı.

52 GÜN KELEPÇE

Özlem Gürses ev hapsi süresince yayınlarını evden yapmıştı. Gürses’in ev hapsi kararı 12 Şubat 2025’te, 52 günlük sürenin ardından kaldırıldı.

GAZETECİ TUTUKLAMALARINA TEPKİLER

Dolandıranlar değil bunları yazanlar hapse konuyor

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturması ve gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, “Olay gerçek, haber gerçek, fotoğraf gerçek ama milleti dolandıranlar değil, bunu açığa çıkaranlar hapse konuyor” dedi. Özel, Ömer Çelik ile Osman Arıkan Nacar’ın Bodrum’da tatil yaptığı iddiasını daha önce kendilerinin gündeme getirdiğini hatırlattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu “Soru soran, haber yapan gazetecilerin tutuklanmasını, ev hapsi verilmesini mesleğe yapılan karşı saldırı görüyorum” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da “Düşman ceza hukuku uygulamasının korkunç bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Büyük bir fon yolsuzluğu var ve yolsuzluğun üzerinin örtülmeye çalışıldığı gittikçe netleşiyor” ifadelerini kullandı.