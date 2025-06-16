Galatasaray'ın hedefinde olan Hakan Çalhanoğlu transferinde temaslar sıklaşıyor.

Inter'de forma giyen orta saha oyuncusunun menajeri Gordon Stipic, Galatasaray'ın üst düzey yöneticileriyle doğrudan bir görüşme başlatmak için İstanbul'da temaslara devam ediyor.

Calciomercato'nun haberine göre bir yıl önce Bayern Münih'e transfer olamayan 31 yaşındaki oyuncunun olası forma değişikliğine dair söylentiler körükleniyor. Yıldız ismin babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun sosyal medyada "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" cümlesi taraftarda heyecan yarattı.

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Haberin detayına göre Inter şu anda Çalhanoğlu'nun ayrılığı için 30 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Orta saha oyuncusunun, sezon başına net 6,5 milyon Euro maaş aldığı ve 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi var. Söz konusu haberde Hakan'ın takımdan ayrılması durumunda Inter yönetimi şimdiden bir yedek bulmak için harekete geçtiği ifade edildi.