ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Dunellen kentinde emniyet güçleri, direksiyon başında dikkat dağıtlığına karşı ezber bozan bir uygulamaya imza attı. Dunellen Polis Departmanı (DPD) ekipleri, trafikte seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenen sürücüleri tespit edebilmek amacıyla ilginç bir taktiğe başvurdu. Ekipten bir polis memuru, baştan aşağı yeşil yaprak desenli kamuflaj giyerek çalı kılığına girdi ve yol kenarında konuşlandı.

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu şehir merkezinde gerçekleştirilen özel denetimde, kamuflajlı polis memuru elindeki dürbünle araç içlerini tek tek inceledi. Direksiyon başında cep telefonuna bakan, mesaj yazan ya da sosyal medyada gezinen sürücüler anında tespit edilerek ilerideki kontrol noktalarına bildirildi.

Sosyal medya hesabından denetim fotoğraflarını paylaşan polis departmanı, esprili bir dille şu ifadelere yer verdi: Yaklaşık altı saat süren denetim süresince kural ihlali yaptığı belirlenen tam 74 sürücüye idari para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri, sürücülerin güvenliği için uyarılarda bulunarak, "O mesaj ya da bildirim bekleyebilir. Gözünüz telefonda değil, her zaman yolda olsun" mesajını paylaştı.

New Jersey'de yürürlükte bulunan "eller serbest" yasası uyarınca, direksiyon başında telefon kullanımı oldukça ağır yaptırımlara tabi tutuluyor. İlk kez kural ihlali yapan sürücülere 200 dolar ceza uygulanırken, tekrar eden ihlallerde bu miktar 600 dolara kadar çıkıyor. Aynı kuralı üç kez ihlal eden sürücülerin ehliyetlerine ise 90 güne kadar el konulabiliyor.