Çalık Holding önünde darbedilerek öldürülmüştü: Erol Eğrek’in kızı olay anına ait görüntüleri paylaştı
Çalık Holding’in eski çalışanı Erol Eğrek, şirket binası önünde güvenlik görevlilerince darbedildikten sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Kızı Zehra Eğrek, sosyal medya hesabından olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.
İstanbul Şişli’de, Çalık Holding’in eski çalışanı Erol Eğrek, alamadığı tazminatını talep etmek üzere holding binası önüne gitmiş, burada güvenlik görevlileri tarafından darbedilmişti.
49 yaşındaki Eğrek, binanın önünde bulunan bir saksıya silahla ateş açtıktan sonra, kendisine yönelen korumalar üzerine silahını başına dayamıştı. Ardından güvenlik görevlileri tarafından darbedilen Eğrek, hastaneye kaldırılmış ancak yaşamını yitirmişti.
Eğrek’in, Çalık Holding’in Türkmenistan’daki tekstil fabrikasında çalıştığı ve yaklaşık 7 milyon TL’lik tazminatını 10 yıldır alamadığı, açtığı davayı kazanmasına rağmen ödemeye ulaşamadığı ortaya çıktı.
Kızı Zehra Eğrek ise sosyal medya hesabından olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini “Vicdanı olan herkese sesleniyorum, unutturmayın” notuyla paylaştı.