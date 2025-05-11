İstanbul'un Şişli ilçesinde 2 gün önce silahla geldiği Çalık Holding binası önünde havaya 3 el ateş açıp, başına tabancayı dayayan 49 yaşındaki Erol Eğrek'i, güvenlik görevlileri darbetti.

Aldığı darbeler sonrası rahatsızlanan Eğrek, gelen polisler tarafından götürüldüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin adliyeye sevk edilen şahıslardan, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden Adem Ateşoğlu, Salih Yılmaz, Semih Keser ve Ruşen Hayırlıoğlu tutuklanırken, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KÖTÜ BİR NİYETİM YOKTUR...'

Olayın ardından Erol Eğrek'in ölmeden önce WhatsApp'ta paylaştığı son videosu ortaya çıktı.

Eğrek, videoda 'Eski çalıştığım firma Türkmenistan'daki Çalık Holding, tazminat alacağım var 10 yıldır uğraşıyorum. Detayları zaten öğreneceksiniz, alamama sebeplerimi, verilmeme sebepleri. Başımdan geçen her şeyi öğreneceksiniz. Kötü bir niyetim yoktur, yaptığım harekette, eylemde. Hakkımı arıyorum. Herhangi bir fazladan para, sadaka, hibe istemiyorum. Tazminat haklarımı versinler, o kadar. Durum bu' diye konuşmuştu.

'ÖLDÜRÜP GÖNDERMİŞLER'

Kardeşinin ölümüyle ilgili basın mensuplarına konuşan Erol Eğrek'in abisi "Öldürüp göndermişler. Kimseye kastı yok, ses getirsin diye yaptı.Öldürene kadar dövmüşler. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.