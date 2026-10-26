Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Çalıkuşu dizisinin yıldızı Aydan Şener, Etiler’deki bir AVM’de görüntülendi. 1986 yapımı dizide canlandırdığı Feride karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, yıllara meydan okuyan görünümüyle yeniden gündeme geldi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Şener, günlük yaşamından bakım alışkanlıklarına kadar çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

“ESTETİK YOK ANCAK YAPTIRABİLİRİM”

63 yaşındaki oyuncuya, genç görünümü nedeniyle estetik yaptırıp yaptırmadığı da soruldu. Estetik operasyon geçirmediğini belirten Şener, ilerleyen dönemde bu konuda kararının değişebileceğini söyledi.

Şener, “Estetik yok ancak yaptırabilirim belki ilerleyen zamanda. Şu an için ufak dokunuşlarım ile ilerliyorum.” ifadelerini kullandı.

GENÇ GÖRÜNÜMÜNÜN VE GÜZELLİĞİNİN SIRRINI ANLATTI

Bakım ve yaşam alışkanlıklarından da söz eden Aydan Şener, kendisiyle sürekli uğraşan biri olmadığını belirtti. Oyuncu, “Özellikle çok kendimle uğraşan birisi değilim, yemeye içmeye dikkat ediyorum, yürüyüşler yapıyorum ve cilt bakımıma özen gösteriyorum” dedi.

“EVDEYİM GENELDE”

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre, Sarıyer’de yaşadığını söyleyen Şener, AVM’ye kızıyla birlikte telefon almak ve alışveriş yapmak için geldiğini anlattı.

Günlük rutini hakkında konuşan oyuncu, “Geç uyanıyorum, kahve telefon faslı... Evdeyim genelde, bir şeyler seyrediyorum. Hayvanlarım var, onlarla ilgileniyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya zaman zaman ara verdiğini de belirten Şener, bunun nedenini şu sözlerle açıkladı: “Arada bir soğuyorum, üzücü haberler gördüğüm için girmemeye çalışıyorum. Gelen yorumları okuyup cevaplamaya çalışıyorum.”

ÇALIKUŞU’NUN FERİDE’Sİ OLARAK HAFIZALARA KAZINDI

Aydan Şener, 1986 yılında yayımlanan Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan yapım, oyuncunun kariyerinde önemli bir yere sahip oldu.

Şener, daha sonra Samanyolu, Fatih-Harbiye ve Yeniden Doğmak gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, 2022-2023 yıllarında yayımlanan Yürek Çıkmazı dizisinde canlandırdığı Armağan Önder karakteriyle de ekranlara geldi.