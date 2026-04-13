Anadolu’nun kıraç topraklarında, yol kenarlarında ve orman açıklıklarında kendiliğinden yetişen alıç, son yılların en yüksek katma değerli yaban meyvelerinden biri haline geldi. Eskiden sadece çocukların topladığı bir atıştırmalık olan bu meyve, günümüzde modern tıbbın ve gastronominin radarına girmiş durumda.

ÇALI FORMUNDAKİ AĞAÇLARDA YETİŞİYOR

Gülgiller ailesine mensup, dikenli çalı formundaki ağaçlarda yetişen alıç; sarı, turuncu ve kırmızı renklerde karşımıza çıkar. Halk arasında "yaban elması" olarak da bilinen bu meyve, hiçbir tarımsal ilaç veya gübreleme gerektirmeden, tamamen doğal koşullarda yetişmesiyle "organik" tanımının tam karşılığını verir.

EKONOMİK DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK

Alıç, sadece dalından toplandığında değil, işlendiğinde gerçek bir kazanç kapısına dönüşüyor. Meyvesi semt pazarlarında kilosunun 100 TL ile 250 TL arasında alıcı buluyor.

Meyvenin en değerli formu ise sirke formudur. Doğal fermente edilmiş kaliteli bir alıç sirkesinin litre fiyatı 300 TL'den başlayıp 1.000 TL bandına kadar çıkabiliyor.

Çay olarak tüketilmek üzere kurutulan meyvelerin kilosu piyasada oldukça yüksek rakamlardan işlem görüyor.

BİRDEN FAZLA ALANDA KULLANILIYOR

Alıç, çok yönlü bir hammadde olması sebebiyle farklı sektörlerde talep görmektedir:

Gıda ve Gastronomi: Marmelat, reçel, jöle ve meyve suyu yapımında kullanılır. Özellikle gurme restoranlarda sos yapımında tercih edilir.

Sağlık ve Fitoterapi: Kalp ve damar sağlığını destekleyici özellikleri nedeniyle takviye edici gıda ve bitki çayı formunda tüketilir.

Kozmetik: Antioksidan içeriği sayesinde cilt bakım ürünlerinin ve yaşlanma karşıtı kremlerin içeriğinde yer alır.

Endüstriyel Üretim: Sirke fabrikaları ve ilaç firmaları için önemli bir yerel hammadde kaynağıdır.

SIFIR MALİYETLE TOPLANIYOR

Bu meyvenin "zenginlik" vaat etmesinin temel sebebi, sıfır maliyetle toplanabilmesi ve katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünde kar marjının çok yüksek olması. Kırsal bölgelerde yaşayan pek çok aile için sonbahar mevsimi, doğanın sunduğu bu bedava sermaye sayesinde önemli bir ek gelir, hatta ana geçim kaynağı haline gelmiş durumda.