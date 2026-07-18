Türkiye'nin birçok bölgesinde kırsal alanlarda ve çalıların arasında kendiliğinden yetişen alıç meyvesinin sonbahar hasadı başladı. Bakım maliyeti olmayan ve doğrudan doğadan toplanan bu geleneksel meyve, kalitesine, türüne ve sunulduğu pazara göre kilogramı 200 TL ile 1350 TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

Eylül ve ekim aylarının gelmesiyle birlikte özellikle Anadolu'nun kırsal kesimlerinde doğal bitki örtüsünün parçası olan alıç ağaçlarında hareketlilik başladı. Köylüler ve yerel toplayıcılar tarafından dağlık alanlardaki çalıların arasından özenle hasat edilen küçük ve dikenli bu meyve, son dönemde artan taleple birlikte ekonomik değerini katladı.

Herhangi bir tarımsal ilaçlama, sulama veya gübreleme gibi bakım masrafı gerektirmemesi, alıcı doğrudan kırsal nüfus için net bir gelir kapısı haline getiriyor. Doğal ortamdan el işçiliğiyle toplanan meyve, hem taze tüketim amacıyla semt pazarlarına ulaştırılıyor hem de işlenmek üzere farklı sektörlere arz ediliyor.

KİLOSU 1350 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Piyasalarda alıç fiyatları, toplandığı bölgeye, meyvenin boyutuna ve satış kanallarına göre geniş bir spektrum sergiliyor. Kırsal bölgelerde tarladan çıkış ve ilk el satış fiyatları kilogram başına 200 TL civarında seyrederken; büyük şehirlerdeki seçkin şarküterilerde, organik ürün pazarlarında ve özel tasnif edilmiş kurutulmuş ürün seçkilerinde bu rakam kilogram başına 1350 TL seviyelerine kadar tırmanıyor.

ŞİFA DEPOSU OLARAK GÖRÜLÜYOR

Tıbbi bitki uzmanları ve laboratuvar tetkiklerinden elde edilen verilere göre alıç, yüksek antioksidan bileşenleri barındıran bir şifa deposu olarak nitelendiriliyor. Yapılan araştırmalar, düzenli alıç tüketiminin insan biyolojisi üzerinde şu etkileri gösterdiğini ortaya koyuyor:

Kan dolaşımını destekleyici bileşenler içerir ve kalp fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.

Yüksek tansiyon değerlerinin dengelenmesinde etkin rol oynar.

Zengin antioksidan yapısı sayesinde vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini destekler.

Sindirim faaliyetlerini kolaylaştırarak mide ve bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterir.

Sinir sistemi üzerinde sakinleştirici etkisi bulunmakta, stres seviyesinin düşürülmesine katkı sağlıyor.