İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir vatandaş iddiaya göre 100 bin lira değerindeki telefonunu çaldırdı.

Çalınan telefonunun sinyal verdiği yerin bir telefoncu dükkanı olduğunu tespit etti. Mağdur vatandaş hemen işletme sahibi ile iletişime geçmek istedi ancak ulaşamadı.

Duruma öfkelen vatandaş, bu kez eline balyoz alarak telefonunun sinyalinin geldiği dükkana koştu.

Kapıdaki camı kırıp, dükkana giren vatandaş telefonunu buldu ve hemen şarja takmak istedi.

Sinirlerine hakim olamayan vatandaş, daha sonra elindeki balyozla dükkana zarar verdi.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis, telefonun çalıntı olup olmadığı, dükkâna nasıl ulaştığı ve işletmecinin olayla bağlantısını araştırıyor.

Hukuk uzmanları, kişinin kendi malını geri almak için cam kırmasının “mülke zarar verme” ve “izinsiz giriş” suçlamalarına yol açabileceğini belirtiyor.