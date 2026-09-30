Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Şehit Serdar Koçak Caddesi üzerinde akşam saatlerinde kan donduran bir trafik kazası meydana geldi.

ÇALINTI MOTORLA İKİ OTOMOBİLE BİRDEN ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Y.A.Ü. idaresindeki 06 DCR 267 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, önce H.T. (26) yönetimindeki 66 AED 183 plakalı otomobile, ardından da Ü.A. (29) kontrolündeki 06 GB 7505 plakalı otomobile çarptı.

18 YAŞINDAKİ BARIŞ HASTANEDE CAN VERDİ

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Y.A.Ü. ile arkasında yolcu konumunda bulunan Barış İbrahim Şentürk (18) ve K.B. (18) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Mamak Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 18 yaşındaki Barış İbrahim Şentürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç adamın cansız bedeni otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MOTOSİKLETİN ÇALINTI OLDUĞU ANLAŞILDI

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde, kazaya karışan motosikletin çalıntı kayıtlı olduğu tespit edildi. Kazanın ardından otomobil sürücülerinden H.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat devam ediyor.