Türkiye'de emekli aylığı almasına rağmen kayıtlı çalışmayı sürdürenlerin sayısı 2,2 milyonu aştı. Haziran 2026 verilerine göre, emekli aylığı alan 12 milyon 309 bin kişinin 2 milyon 233 bin 396'sı kayıtlı olarak çalışmaya devam ediyor.

2022 yılı sonunda 945 bin 652 olan çalışan emekli sayısı, dört yıldan kısa sürede yaklaşık yüzde 136 arttı. Emeklilerin çalışma hayatında daha fazla yer almasında ekonomik koşulların yanı sıra işverenlerin değişen personel tercihleri de etkili oluyor.

İŞE UYUM VE PERSONEL DEĞİŞİMİ MALİYETİ

Dünya Ekonomi'nin Türkiye gazetesinden aktardığı habere göre, bazı işletmeler yeni mezunların eğitim ve işe uyum süreçleri ile sık iş değişiminden kaynaklanan maliyetleri azaltmak için 45-60 yaş grubundaki deneyimli çalışanlara yöneliyor.

Uzun yıllar aynı meslekte çalışanların iş süreçlerine daha hızlı uyum sağlayabilmesi, mesleki yeterliliği, sorumluluk bilinci ve iş disiplini tercih nedenleri arasında yer alıyor. Nitelikli eleman ihtiyacı da bu yönelimi etkiliyor.

YÜZDE 73'Ü YENİDEN TERCİH EDEBİLECEĞİNİ BELİRTTİ

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 5 bin 840 işletme yetkilisi ve 3 bin 110 iş arayanın katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, işverenlerin yüzde 83,3'ü işletmelerinde 45-64 yaş aralığında çalışan bulunduğunu belirtti.

Bu yaş grubundan personel istihdam eden işverenlerin yüzde 73'ü, yeni işe alımlarda da orta yaş üzerindeki adayları tercih edebileceğini ifade etti. Mesleki tecrübe tercih nedenlerinin başında gelirken fiziksel yeterlilik, teknolojik gelişmelere uyum ve ücret beklentileri de bazı pozisyonlarda işe alım kararlarını etkiliyor.

TEKNİK SERVİSTEN MUHASEBEYE DENEYİM ARAYIŞI

Deneyimli çalışanlara yönelik ilgi özellikle teknik servis, bakım-onarım, ustalık, şoförlük, güvenlik, danışmanlık, muhasebe ve satış alanlarında yoğunlaşıyor.

İŞKUR araştırmasına göre, 45 yaş ve üzerindeki personelin istihdam edildiği işletmelerin oranı eğitim sektöründe yüzde 87,5, inşaat sektöründe ise yüzde 73,9 düzeyinde bulunuyor.

Şoförlük ve aşçılık gibi mesleklerde deneyimli adayların istihdamına olumlu yaklaşılırken garsonluk, temizlik ve inşaat işçiliğinde fiziksel koşullar işe alım kararlarında daha belirleyici olabiliyor.

UZMANLAR DENEYİM VE İŞ DİSİPLİNİNE DİKKAT ÇEKTİ

İnsan kaynakları uzmanı Arzu Devecioğlu, işverenlerin 45-64 yaş grubuna yönelmesinde mesleki deneyim ve iş disiplini arayışının etkili olduğunu belirtti. Devecioğlu, özellikle yetişmiş personel bulmakta zorlanan sektörlerde bu çalışanların bilgi birikiminin işletmelere avantaj sağladığını ifade etti.

İnsan kaynakları uzmanı Samet Bakırcı ise genç çalışanların sık iş değiştirmesinin bazı işletmelerde işe alım ve eğitim maliyetlerini artırabildiğine dikkat çekti. Bakırcı, deneyimli çalışanların işe hızlı uyum sağlamasının, krizleri yönetebilmesinin ve işlerin sürekliliğini koruyabilmesinin işveren tercihlerini etkilediğini belirtti.