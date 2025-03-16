Emekli olduktan sonra sigortalı çalışarak yaşamaya devam edenlerin ödediği sosyal güvenlik destek priminin iade edilip edilmeyeceği milyonlarca kişi merak ediliyor. Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı. Buna göre, emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenlerin ödediği sosyal güvenlik destek priminin (SGDP) iadesi yapılmıyor. SGDP, emekli aylığına hiçbir katkısı olmuyor.

ÇALIŞAN EMEKLİ PRİM İADESİ ALABİLİR Mİ?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın habere göre, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerden Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi yapılıyor. Fakat bu prim, emekli aylığını artırmaz ve kesinlikle geri iade edilmez. SGDP’nin amacı, sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunmaktır.

EYT’LİLER İÇİN DURUM NASIL İŞLİYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanlar da diğer emeklilerle aynı haklara sahipler. Çalışsalar da çalışmasalar da SGK kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Aynı zamanda emekli olduktan sonra sigortasız çalışmak yasal sayılmıyor. İşverenler için ağır para cezaları uygulanıyor.

EMEKLİ AYLIĞINI KESTİRİP ÇALIŞMA İMKANI VAR MI?

Emeklilerin, çalışmak istediklerinde iki seçeneği bulunuyor.;

*Emekli aylığını almaya devam ederek SGDP ödemek,

*Emekli aylığını kestirerek normal sigorta primiyle çalışmak.

Eğer emekli aylığını kestirirseniz, tekrar emekli olduğunuzda yeni çalışmalarınız hesaplanarak daha yüksek emekli maaşı alabilirsiniz.