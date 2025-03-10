Konut sahipleri için uygulanan 'emlak vergisi' ödemeleri mart ayı itibarıyla başladı.



Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren ödemelerden kimlerin muaf olacağı merak konusu olurken, Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, emlak vergisi uygulamasının bilinmeyenlerine açıklık getirdi.

ÇALIŞAN EMEKLİ VERGİSİNİ ÖDEMEK ZORUNDA



Halihazırda yürürlükte olan mevzuata göre, brüt 200 metrekarenin altında kalan konutlar için emekliler, tek daire sahibi olmaları halinde herhangi bir emlak vergisi ödememekte. Buna karşın söz konusu uygulama, yalnızca çalışmayan emeklileri kapsamakta.



Aktif olarak sigortalı bir işte çalışan emekliler, tek konut sahibi olsalar dahi emlak vergilerini eksiksiz şekilde yatırmak zorunda.

YAZLIK İÇİN VERGİ MUAFİYETİ UYGULANMAYACAK



Öte yandan emlak vergisine ilişkin en merak edilen sorulardan biri de, yazlıkların durumu olmakta.



Yazlık evi olan emekliler, mesken olarak kullandıkları ev için muafiyetten yararlanamaz. Yazlıktan başka evi olmayan emeklilerin yazlık eve vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için sürekli ikamet ediyor olması gerekir. Bunun için yazlıkta sürekli oturulduğunun elektrik, doğalgaz ve su faturası gibi belgelerle kanıtlanması gerekir.