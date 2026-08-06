Almanya'nın Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yakınında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) bulunması üzerine büyük güvenlik alarmı verildi. Olay nedeniyle havalimanındaki iki pist geçici olarak kapatılırken, çok sayıda uçuş farklı havalimanlarına yönlendirildi.

Associated Press'in aktardığına göre, patlayıcı yüklü İHA salı gecesi, havaalanının güney pistinin yakınında bir çalışan tarafından fark edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri patlayıcı imha robotuyla cihazı inceledi. Yetkililer daha sonra patlayıcının ateşleme düzeneğini etkisiz hale getirdi.

İlk olaydan kısa süre sonra havalimanı çevresinde tanımlanamayan ikinci bir uçan cisim tespit edildi. Bunun üzerine bir yolcu uçağı da dahil olmak üzere birçok sefer başka havalimanlarına yönlendirildi. Ayrıca inişini iptal etmek zorunda kalan bir kargo uçağının, bu tanımlanamayan cisimle temas ettiği ve Hannover Havalimanı'na yönlendirildiği bildirildi. Uçakta yalnızca küçük çaplı hasar oluştuğu açıklandı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, olayın şimdiye kadar karşılaşılan tehditlerden farklı olduğunu belirterek kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"İnsansız hava araçlarıyla ilgili tehditleri ve hibrit saldırı girişimlerini daha önce de gördük, ancak patlayıcılarla donatılmış bir İHA'nın bir havalimanında ortaya çıkması tamamen yeni bir tehdit senaryosu oluşturuyor." diyen Dobrindt, yaşananları "hibrit saldırı senaryosu" olarak nitelendirdi.

Bakan Dobrindt, kullanılan patlayıcının türü, İHA'nın nereden geldiği ve olayın arkasındaki kişi ya da grubun kim olduğuna ilişkin tüm ihtimallerin soruşturulduğunu söyledi. Yaşananların, Almanya'nın aylardır dile getirdiği yüksek güvenlik tehdidi değerlendirmesini doğruladığını da ifade etti.

Haziran ayında Almanya, casusluk, sabotaj ve dezenformasyon gibi tehditlerle mücadele amacıyla federal ve eyalet güvenlik kurumlarını aynı çatı altında toplayan Hibrit Tehditlerle Mücadele Ortak Merkezini kurmuştu.

Ukrayna bağlantısı dikkat çekti

Olayın yaşandığı sırada havalimanında bulunan Antonov kargo uçağının üzerinde Ukrayna bayrağının mavi ve sarı renkleri ile İngilizce "Be Brave Like Kherson" (Herson Gibi Cesur Olun) sloganının yer aldığı belirtildi. Leipzig/Halle Havalimanı, Avrupa'nın en önemli kargo merkezlerinden biri olmasının yanı sıra Ukrayna'ya ait Antonov nakliye uçaklarının da konuşlandığı üslerden biri olarak biliniyor.

NATO, olaydan haberdar olduğunu ancak soruşturmanın Alman makamları tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Şüpheler Rusya'ya çevrildi

Olayın faili henüz belirlenemezken, Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Oleksii Makeiev, Welt TV'ye yaptığı açıklamada Moskova'yı işaret etti.

"Rusya'dan başka kim olabilir ki?" diyen Makeiev, olayın arkasında Rusya'nın bulunabileceğini öne sürdü.

Leipzig/Halle Havalimanı daha önce de benzer bir olayla gündeme gelmişti. 2024 yılında havalimanındaki bir lojistik merkezinde bulunan kundaklama düzeneği infilak etmiş, bir kargo konteyneri alev almıştı. Batılı güvenlik yetkilileri o olayın da Rus istihbaratına bağlı sabotaj faaliyetlerinin parçası olabileceğini değerlendirmişti.