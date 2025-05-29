Hazır giyimden elektroniğe, ayakkabıdan ev eşyasına kadar her kategoride satışlarda daralma yaşayan perakende sektörü, düşen alım gücünün iç talebi durdurduğunu belirterek yapılacak bir ara zammın can suyu olacağını kaydetti. Çarkların yeniden dönmesi için giderler karşısında alım gücünün artması gerektiğini kaydeden Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, “İç talebi ve perakende sektöründeki işleri artırmamız için ara zamma ihtiyaç var. Bu, şirket bilançolarını çok olumlu etkilemese de perakende sektörü bundan olumlu etkileniyor. Türkiye’de ücretler arttığı zaman harcamalar artıyor. Güçlü bir ara zammın yılın ikinci yarısında perakende sektörünü büyüteceğini düşünüyoruz. Kamuya yılın ikinci yarısında geçerli olacak bir ara zam tavsiyesini iletiyoruz” diye konuştu.

YÜKSEK FAİZ ENFLASYON YARATIYOR

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Perakende Günleri’nde yaptığı konuşmada tüketicinin Türkiye’de geliri kadar değil borçlanabildiği seviyede harcama yaptığını aktaran Tınastepe, iç taleple büyüyen ekonominin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini aktardı. Artık faizlerin bu kadar uzun süre yüksek kalmasının ticari aktiviteye olumsuz etkiler yaratmaya başladığını aktaran Tınastepe, “Bizim faiz indirim patikasına hızlı hızlı girmemiz gerekiyor. Bu kadar uzun süre devam eden bir yüksek faiz maalesef enflasyon yaratmaya başladı. Bugün işlerin canlanabilmesi için konut kredilerinin yüzde 2’nin altına, tüketici kredilerim yüzde 1.5’in altına, ticari kredilerin yüzde 1.2’nin altına indirmemiz gerekiyor ki ülke istihdamı düşürmeyecek büyüme politikasına ulaşabilsin. Zor bir süreçten geçiyoruz dibin neresindeyiz dipten nasıl çıkarız konularında endişeler yaşıyoruz” dedi.

Gıda enflasyonu kırılmadı

Bu yıl yapılacak bir ara zammın ekonomiye hareketlilik getireceğini aktaran Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, “Tüketicinin gelirinin de artmasına ihtiyaç olduğu bu ekonomiye de can suyu olacaktır” dedi. Türkiye’de organize gıda perakendesinin, 2024 itibarıyla 1 trilyon TL’yi aştığını aktaran Özpamukçu gıda enflasyonunda bir kırılma görülmediğini belirterek “Güçlü bir tarım, sadece kırsalda değil, şehirdeki market raflarında da istikrar yaratır. Don olayı meyvede sorun yarattı. Gıda ortalama enflasyonun üzerinde seyrediyor” dedi.

1986’dan beri en zor süreç

Türkiye’nin içinden geçtiği bu dar koridordan 2025 sonuna çıkmasını beklediklerini aktaran Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “1986 yılından bu yana işin içindeyim. Yaşadığımız en zor üretim süreci ile karşı karşıyayız” diyerek olası bir ara zammın ekonomiye zarar vermeyecek ölçüde olması gerektiğini iletti. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı sektördeki daralma ile giyimde yıllık cirolardaki düşüş yüzde 6.6 iken ayakkabı grubunda yüzde 12.3’lük bir daralma yaşandığını turiste satışların da yüzde 40 düştüğünü aktardı.