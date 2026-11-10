MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak 2026 döneminde yapılan yüzde 27'lik artışın ardından net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak yürürlüğe girmişti. 2026 yılı brüt asgari ücreti 33 bin 30 lira, bir çalışanın işverene aylık toplam maliyeti ise 40 bin 874 lira 63 kuruş olarak kayıtlara geçti. İşveren başına sağlanan devlet desteği ise 1.270 lira düzeyinde bulunuyor.