Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm ücretli kesimi ilgilendiren 2027 asgari ücreti için geri sayım başladı.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında ilk toplantısını gerçekleştirecek. Yeni ücretin üçüncü veya dördüncü toplantının ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Ocak 2026 döneminde yapılan yüzde 27'lik artışın ardından net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak yürürlüğe girmişti. 2026 yılı brüt asgari ücreti 33 bin 30 lira, bir çalışanın işverene aylık toplam maliyeti ise 40 bin 874 lira 63 kuruş olarak kayıtlara geçti. İşveren başına sağlanan devlet desteği ise 1.270 lira düzeyinde bulunuyor.
Merkez Bankası son Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak korurken, Orta Vadeli Program'da (OVP) bu oran yüzde 28,40 olarak yer alıyor. Zam pazarlıklarında temel alınacak resmi enflasyon tahminleri, masadaki artış oranlarının sınırlı kalmasına yol açıyor.
Günün Trend Haberleri
1. SENARYO - YÜZDE 25 ZAM İHTİMALİ
Asgari ücrete yüzde 25 oranında artış yapılması durumunda:
Mevcut Net Ücret: 28.075 TL
Olası Yeni Net Ücret: 35.094 TL
Net Artış Tutarı: 7.019 TL
2. SENARYO - YÜZDE 30 ZAM İHTİMALİ
Enflasyon beklentilerine en yakın aralıkta değerlendirilen yüzde 30'luk artış seçeneğinde:
Mevcut Net Ücret: 28.075 TL
Olası Yeni Net Ücret: 36.498 TL
Net Artış Tutarı: 8.423 TL
3. SENARYO - YÜZDE 35 ZAM İHTİMALİ
Görüşmelerde refah payı eklenmesi durumunda gündeme gelebilecek yüzde 35 zam oranında:
Mevcut Net Ücret: 28.075 TL
Olası Yeni Net Ücret: 37.902 TL
Net Artış Tutarı: 9.827 TL
4. SENARYO - YÜZDE 40 ZAM İHTİMALİ
Masada konuşulan en üst artış oranı olan yüzde 40 zammın uygulanması halinde:
Mevcut Net Ücret: 28.075 TL
Olası Yeni Net Ücret: 39.305 TL
Net Artış Tutarı: 11.230 TL
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