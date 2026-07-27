İş Kanunu’na tabi çalışanların ücretleri normal şartlarda çalışmanın bitiminde ödenmektedir. Ancak Kanun'un 57’nci maddesi uyarınca, "işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini işçinin izne başlamasından önce peşin ödemek veya avans olarak vermek" zorundadır.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, İş Kanunu'nda yer alan ve izne çıkacak işçilerin ücret ödemelerine dair merak edilen hukuki detayları kaleme aldı.

Örneğin, 10 – 20 Ağustos tarihlerinde izne çıkacak bir işçinin 10 günlük izin ücretinin en geç 9 Ağustos tarihinde ödenmesi gerekmektedir.

İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINMAYAN KALEMLER

Kanun’un 50’nci maddesine göre peşin ödenecek yıllık izin ücretinin hesabına bazı ödemeler dahil edilmez. Bu ödemeler şunlardır:

-Fazla çalışma karşılığı alınan ücretler,

-Primler,

-İş yerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışanların bu işler için aldıkları ücretler,

-Sosyal yardımlar.

ÜCRET PEŞİN ÖDENMEZSE HAKLI FESİH VE KIDEM TAZMİNATI HAKKI DOĞUYOR

İş Kanunu ve Yargıtay kararları doğrultusunda, izin ücreti izne çıkmadan peşin ödenmeyen işçi için haklı fesih imkanı doğmaktadır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 10 Mart 2025 tarihli kararına (Esas No: 2025/2024, Karar No: 2025/2487) göre, İş Kanunu’nun 24/II – (e) maddesi kapsamında ücretin kanun hükümlerine göre ödenmemesi haklı fesih sebebi sayılmıştır.

Kararda, “Yıllık izne ilişkin ücretin, yıllık izne ayrılmadan evvel işverence peşin ödenmediği gerekçesiyle yapılan fesih haklı nedene dayalıdır” ifadesine yer verilmiştir. İşçi talep etmese dahi işverenin bu ödemeyi yapması gerektiği, ücret ödenmediği takdirde işçinin iş akdini feshederek kıdem tazminatını alabileceği belirtilmiştir. Yargıtay, yazılı fesih yapılmadan işe gidilmese bile bu durumu "haklı sebebe dayalı eylemli fesih" olarak değerlendirmektedir. Ancak dava süreçlerinin uzamaması adına feshin yazılı olarak yapılması tavsiye edilmektedir.

BAZI ÇALIŞANLAR BU HAKTAN YARARLANAMAZ

Çalıştığı iş yerindeki uygulama gereği veya Basın İş Kanunu’na tabi olarak ücretini ay başında peşin alan çalışanlar bu haktan yararlanamaz.

Bu kişilerin yıllık izne denk gelen dönemdeki ücretleri zaten önceden ödendiği için İş Kanunu’nun 57’nci maddesi kapsamında tekrar bir peşin ödeme yapılması gerekmez.

FESİH SÜREÇLERİ VE İHBAR TAZMİNATI DETAYI

Yıllık izin ücretinin peşin ödenmemesi nedeniyle iş akdini feshetmek isteyen çalışanların ihbar tazminatı ödememesi için süre sınırları mevcuttur:

İşçi, izin ücretinin ödenmediği gerekçesiyle iznin başladığı tarihten itibaren 6 iş günü içinde işten ayrılırsa işverene ihbar tazminatı ödemez.

İşçi fesihi 6 iş gününden sonra gerçekleştirirse, kıdem tazminatı hakkı sürse de çalışma süresine uygun ihbar süresine uymak ve ayrılmadan önce işverene süre tanımak zorundadır.