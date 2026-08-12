Dava konusu olayda bir işçi, aynı işverene ait işyerinde iki farklı dönemde görev yaptı. İşveren, ilk döneme ait tüm alacak ve izin ücretlerini ödeyip hesabı kapattığı gerekçesiyle, ikinci dönemdeki izin süresini yeni bir çalışan gibi sıfırdan hesapladı.

İşçinin açtığı davada yerel mahkeme çalışanı haklı bulsa da Bölge Adliye Mahkemesi ilk dönemin tasfiye edildiğini savunarak kararı işveren lehine bozdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise devreye girerek Bölge Adliye Mahkemesinin bu kararını iptal etti ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı.

İLK DÖNEM TASFİYE EDİLSE BİLE KIDEM HESABA KATILACAK

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; ilk dönemde yıllık izinlerin kullanılmış veya ücretinin ödenmiş olmasının, ikinci çalışma döneminde hak kazanılacak yıllık izin gün sayısının belirlenmesinde önceki kıdemin dikkate alınmasını engellemeyeceğini belirtti.

Kararda, işçinin ikinci çalışma dönemindeki yıllık ücretli izin süresi hesaplanırken, ilk dönemdeki toplam hizmet süresinin de birleştirilerek sonuca gidilmesi gerektiği vurgulandı.

EYT'LİLER VE ARALIKLI ÇALIŞANLARI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Alınan karar; özellikle EYT yasası kapsamında emekli olup kıdem tazminatı ile kullanılmayan izin ücretlerini alarak aynı işyerinde çalışmaya devam eden çalışanlar için büyük önem taşıyor.

Söz konusu karara göre; örneğin bir işyerinde 8 yıl çalıştıktan sonra emekli olup tüm alacaklarını tahsil eden ve ardından aynı işverene bağlı olarak tekrar çalışmaya başlayan bir işçi, izin hakkını yeni işe girmiş gibi 14 gün üzerinden değil; 5 yıldan fazla kıdemi bulunan tecrübeli çalışan statüsünde 20 gün (veya sözleşmeye göre daha fazla) üzerinden kullanacak. Çalışanın ilk dönemki haklarının parayla ödenmiş olması, ikinci dönemdeki izin gün sayısı kıdemini sıfırlamayacak.