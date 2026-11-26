Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, 28 yıl boyunca faaliyet gösteren ve bugüne kadar 1 milyondan fazla Corolla üreten Brezilya'daki Indaiatuba fabrikasını Haziran 2026'da kapattı.

Şirketin ülkeden çekildiği yönündeki iddiaların aksine, tüm üretimi tek bir merkezde toplama stratejisi kapsamında atılan bu adımın ardından Japon dev, aradan beş ay bile geçmeden Kasım 2026'da Sorocaba şehrinde yüksek otomasyonlu yeni fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Kapanış sürecinde yaklaşık 1.500 çalışanına 80 maaşı aşan rekor kıdem tazminatı paketleri sunan Toyota'da, işçilerin büyük bölümü tayin yerine tazminatlı ayrılığı tercih ederken, Sorocaba'daki dev yatırım yeni istihdam kapıları açtı.

Şirketin 2030 yılına kadar planladığı 11,5 milyar Brezilya Reali tutarındaki yatırım programının merkezinde yer alan yeni tesisle birlikte markanın ülkedeki yıllık üretim kapasitesi 270 bin araca yükseldi.

Hibrit araç teknolojilerine odaklanan ve ilk etapta 1.700 kişiye doğrudan iş imkanı sağlayan yeni fabrika, Corolla üretiminin yanı sıra sürpriz bir modelin de ev sahibi olacak.

Tesisin açılışında yapılan duyuruya göre Toyota, Hilux'un bir alt segmentinde konumlanacak ve benzin ile etanolü elektrik gücüyle birleştiren hibrit motora sahip yeni pikap modeli "Corolla Deck"i de bu fabrikada üretecek.