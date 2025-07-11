Yapay zekâ çağının hızla yükseldiği, teknoloji sektörünün tüm dünyada dönüşüm geçirdiği bir dönemde Visual Capitalist dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. “Çalışan başına en fazla gelir sağlayan teknoloji şirketleri” listesinde açıklanan veriler, sektördeki verimlilik farkını gözler önüne serdi.
Araştırmanın en dikkat çeken noktası ise listenin zirvesinde yer alan şirket oldu. İlk sıradaki teknoloji firmasının çalışan başına yıllık 37,6 milyon dolar gelir elde ettiği açıklandı.
İşte Visual Capitalist tarafından duyurulan çalışanlarına en fazla fazla gelir sağlayan 8 teknoloji şirketi:
8. Twitch - 2 milyon dolar
7. Meta - 2,2 milyon dolar
6. Apple - 2,4 milyon dolar
5. Instagram - 2,5 milyon dolar
4. Nvidia - 3,6 milyon dolar
3. YouTube - 3.6 milyon dolar
2. Valve (Steam) - 19 milyon dolar
1. OnlyFans - 37,6 milyon dolar