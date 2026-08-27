Dev ödemenin arkasında şirketin özellikle yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek çiplerine yönelik talep sayesinde elde ettiği güçlü kazançlar bulunuyor. Ancak ikramiyelerin nasıl ödeneceğine ilişkin hazırlanan anlaşma çalışanlardan onay alamadı.

KİŞİ BAŞINA ORTALAMA 547 BİN DOLAR

SK Hynix yönetimi ile sendika geçen yıl, şirketin yıllık faaliyet kârının yüzde 10'unu çalışanların performans ikramiyelerine ayıran sistemi sürdürme konusunda anlaşmıştı. Şirketin 2026 yılına ilişkin yüksek kâr beklentileri gerçekleşirse bu sistem çalışan başına son derece yüksek ödemeler anlamına geliyor.

Hesaplamalara göre çalışan başına ortalama ikramiye 779 milyon wona, yaklaşık 547 bin dolara ulaşabilir. Güney Kore kaynaklarının hesaplamalarında da şirketin yaklaşık 35 bin çalışanı üzerinden yapılan tahminlerde kişi başına yaklaşık 700 milyon wonluk performans ikramiyesi ortaya çıkıyor. Gerçek ödeme ise çalışanın pozisyonuna ve bireysel değerlendirmesine göre değişecek.

Hazırlanan geçici anlaşmada yalnızca ikramiye değil, çalışanların temel ücretlerinde yüzde 6,3 artış ve bazı sosyal haklarda iyileştirmeler de yer aldı.

ÇALIŞANLAR ANLAŞMAYI REDDETTİ

İkramiyenin büyüklüğü kadar ödeme şekli de dikkat çekti. Geçici anlaşmaya göre ikramiyenin yüzde 40'ının nakit, yüzde 60'ının ise şirket hissesi şeklinde verilmesi planlandı. Hisse olarak ayrılan bölümün bir kısmının hemen satılabilmesi, kalan kısmının ise sonraki iki yıla yayılması öngörüldü.

Ancak anlaşma sendika üyelerinin yaptığı oylamada çok küçük bir farkla reddedildi. Oy kullanan 15 bin 45 çalışanın yüzde 50,08'i anlaşmaya karşı çıktı; sonucu yalnızca 25 oy belirledi. Çalışanların temel endişelerinden biri, ikramiyenin büyük bölümünün şirket hissesine bağlanması ve böylece ödemenin değerinin hisse fiyatındaki dalgalanmalardan etkilenebilecek olmasıydı.

Bu nedenle 547 bin dolarlık rakam kesinleşmiş ve çalışanların hesaplarına yatırılmış bir ödeme değil. Şirketin kârına dayanan ortalama ikramiye tahmini olarak öne çıkarken, yönetim ile çalışanların ödeme koşulları konusunda yeniden uzlaşması gerekiyor.