Karar, şirketin rekor seviyedeki finansal sonuçlarının ardından geldi. Üst yönetim, yalnızca yüksek petrol fiyatlarının değil, çalışanların maliyetleri azaltma hedeflerine ulaşmasının ve şirket operasyonlarının zorlu koşullarda sürdürülmesinin de sonuçlarda etkili olduğunu belirtti.

ÇALIŞANLARA YARIM MAAŞ PRİM

Şirket CEO'su Mike Wirth, çalışanlara gönderdiği kurum içi mesajda yıl boyunca gösterilen performansa dikkat çekti. Buna göre çalışanların büyük bölümü bir aylık temel maaşlarının yüzde 50'si kadar özel prim almaya hak kazanacak. Örneğin aylık temel maaşı 5 bin dolar olan bir çalışanın özel primi 2 bin 500 dolara denk gelecek.

Şirket yönetimi özellikle maliyet azaltma hedeflerinin yakalanmasını ve geçen yıl tamamlanan Hess satın alımından beklenen kazanımların planlanandan daha hızlı elde edilmesini öne çıkardı. Venezuela ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere rağmen operasyonların güvenli şekilde sürdürülmesi de prim kararının gerekçeleri arasında gösterildi.

REKOR KAZANCIN ARDINDAN GELDİ

Özel prim kararı, Chevron'un rekor kazanç açıkladığı dönemin hemen ardından duyuruldu. Şirketin sonuçlarında İran'daki savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının önemli katkısı oldu. Yönetim ise elde edilen sonuçların çalışanların olağanüstü çabasını da yansıttığını vurguladı.

Açıklanan ödeme standart yıllık primlerden ayrı özel bir ödeme niteliği taşıyor. Çalışanların büyük bölümüne uygulanacak yarım maaşlık primle şirket, güçlü finansal performansın ardından çalışanlarını da ödüllendirmiş olacak.

TRUMP KAZANÇLARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Chevron'un yüksek kazançları daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündemine gelmişti. Trump, Chevron ve ExxonMobil'in yüksek petrol fiyatlarından “çok fazla para kazandığını” söyleyerek tepki göstermişti. Şirketlerin kazançlarının bir bölümünü halka yansıtması gerektiğini savunan Trump, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.