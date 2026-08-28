Teknoloji şirketlerinin bu hamlesinin arkasında özellikle deneyimli mühendisler için yaşanan yoğun rekabet bulunuyor. Şirketler, çalışanlarına doğrudan şirketten pay vererek rakip firmalara geçmelerini önlemeyi ve uzun vadede bünyelerinde tutmayı amaçlıyor.

944 ÇALIŞANA 5 MİLYON HİSSE

Cambricon'un açıkladığı teşvik programı 944 çalışanı, yani şirket personelinin yüzde 85,3'ünü kapsıyor. Program kapsamında çalışanlara toplam 5 milyon hisse tahsis edildi ve planın 2028'e kadar devam etmesi öngörülüyor.

Şirketteki 124 kilit çalışanın hak kazandığı hisselerin kişi başına ortalama piyasa değerinin ise 5,57 milyon yuan, yani yaklaşık 828 bin dolar seviyesinde olduğu hesaplandı. Ancak bu para çalışanların hesabına yatırılan nakit bir ikramiye değil. Belirli koşullara bağlı olarak hak kazanılan şirket hisselerinin piyasa değerini ifade ediyor.

Hisselerin verilmesinde çalışanların şirkette kalması ve belirlenen performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi gibi şartlar bulunuyor. Böylece şirket, çalışanlarını yalnızca maaşla değil, şirketin gelecekteki değer artışından pay verme yöntemiyle de bünyesinde tutmaya çalışıyor.

DİĞER ŞİRKETLER DE HİSSE DAĞITIYOR

Cambricon bu yöntemi kullanan tek şirket değil. Çip üretim ekipmanları geliştiren AMEC'in hisse teşvik programının çalışanlarının yüzde 97'sinden fazlasını kapsadığı belirtiliyor. Zhongji InnoLight da 99 kilit çalışanına toplam 2,48 milyon hisse tahsis etti.

Çin'de yapay zeka ve yarı iletken sektörünün hızla büyümesi, deneyimli mühendisler için şirketler arasındaki rekabeti artırmış durumda. Bu nedenle şirket hissesi, yüksek maaş ve performans primi gibi teşvikler giderek yaygınlaşıyor. Bazı teknoloji şirketlerinin rakiplerinden çalışan çekebilmek için çok yüksek ücret artışları ve ek primler teklif ettiği de belirtiliyor.