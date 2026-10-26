Türk Hava Yolları’nda çalışanların ücret ve özlük haklarında kesinti yapılmasını öngören düzenleme tartışma yaratırken kurumun reklam harcamaları ve üst yönetime sağladığı maddi menfaatin boyutu dikkat çekti. THY’nin Ocak 2024-Haziran 2026 dönemini kapsayan mali raporlarına göre, şirketin reklam ve tanıtım giderleri 18 milyar 601 milyon TL olarak kaydedildi. Aynı dönemde Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan maddi menfaat ise 1,7 milyar TL’yi buldu.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, THY’de pilotları, kabin memurlarını ve destek personelini kapsayan “Hedef 12” projesi kapsamında çalışanların kök maaş, özlük hakları, fazla mesai ve uçuş ücretlerinde yüzde 10 ila yüzde 20 arasında kesinti yapılması planlandı. Sendikaların ve çalışanların tepkisine rağmen hayata geçirilen düzenleme kapsamında personele “Ya imzala, ya git” baskısı yapıldığı iddia edildi.

İşsizlik korkusuyla kesintileri kabul etmek zorunda kalan çalışanların yaşadığı süreç, THY’nin harcamalarını da gündeme taşıdı. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkındaki artış tartışılırken çalışanların ücretlerinde kesintiye gidilmesi, şirketin mali raporlarındaki harcama kalemlerine yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

İKİ BUÇUK YILDA 18,6 MİLYAR TL REKLAM HARCAMASI

THY’nin 1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2026 arasındaki mali raporlarında reklam ve tanıtım harcamalarının toplamı 18 milyar 601 milyon TL olarak yer aldı.

Şirketin reklam ve tanıtım giderleri yıllara göre şöyle gerçekleşti:

2024: 7 milyar 140 milyon TL

2025: 6 milyar 173 milyon TL

2026’nın ilk altı ayı: 4 milyar 485 milyon TL

Buna göre THY, yalnızca 2026’nın ilk yarısında reklam ve tanıtım faaliyetleri için 4,4 milyar TL’nin üzerinde kaynak kullandı.

ÜST YÖNETİME 1,7 MİLYAR TL’LİK MADDİ MENFAAT

Mali raporlarda dikkat çeken bir diğer kalem ise THY’nin Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına sağladığı maddi menfaat oldu. Söz konusu tutar, 2024 yılından 2026’nın ilk yarısına kadar toplam 1,7 milyar TL’ye ulaştı.

Raporda maddi menfaat kapsamında yöneticilere ödenen ücret ve ikramiyelerin yanı sıra kullanımları için tahsis edilen taşıt araçları ile iletişim harcamalarının da bulunduğu belirtildi.

Yıllara göre üst yönetime sağlanan maddi menfaat tutarları şöyle sıralandı:

2024: 633 milyon TL

2025: 702 milyon TL

2026’nın ilk altı ayı: 446 milyon TL

Böylece THY’de çalışanların ücret ve özlük haklarında kesinti planları gündemdeyken reklam harcamaları ile üst yönetime sağlanan maddi menfaatin toplamı, iki buçuk yıllık dönemde 20 milyar TL’yi aştı.