Beşiktaş’ta geride kalan 13 maçın ardından Teknik Direktör Vincenzo İtaliano ve ekibi, milli arada yoğun bir mesai harcadı. Siyah‑beyazlılarda oynanan tüm karşılaşmalar ayrıntılı şekilde incelendi. Analizlerde oyuncuların bireysel performansları, saha içi uyumları ve takımın genel görüntüsü değerlendirildi. En çok değişimin savunmada yaşandığı bu periyotta ideal tandem olarak Emirhan‑Agbadou ikilisi ön plana çıktı.

HEDEF DENGELİ BİR BEŞİKTAŞ

Kalede Nübel ve sağ bekte Murillo formanın tek sahibi. Sol bekte Rıdvan ve Ouattara savaşı var. Orta sahada Olaitan, Salih ve Orkun üçlüsünün yeri garanti, Miretti’nin hızla monte edilmesi planlanıyor. Sağ kanat Cerny ve Poku, sol kanat Trossard ve İlhan’la güvende. Hücumda Vlahovic’in arkasında Oh hazır bekliyor. İtaliano, detaylı analizleriyle Beşiktaş’ı daha dengeli bir kimliğe taşımak istiyor.