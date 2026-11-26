Yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı dönüşüm, gençlerin kariyer tercihlerini de yeniden şekillendirecek.

İş fütüristi Ufuk Tarhan, yapay zekâ ile birlikte bazı mesleklerin ortadan kalkacağını, bazılarının dönüşeceğini ve henüz tanımlanmamış yeni mesleklerin ortaya çıkacağını belirterek çalışma hayatındaki büyük değişimin 3-5 yıl içinde belirginleşeceğini söyledi.

Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Yapay Zeka ve Yeni Ekonomi’ etkinliğinde, yapay zekânın istihdamdan kariyer planlamasına, eğitimden ekonomik düzene kadar uzanan etkileri alındı.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gaye Gencer'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, yapay zekanın ekonomi, istihdam ve çalışma hayatına etkileri ele alındı. Ekonomist, stratejist, iş fütüristi ve yazar Ufuk Tarhan, yapay zekanın iş yapma biçimlerini ve meslekleri dönüştüreceğini belirterek, ‘3-5 yıl içinde bu değişimi çok belirgin şekilde fark edeceğiz’ dedi.

Programa zoom bağlantısıyla katılan ekonomi Habercisi ve yorumcusu Atilla Yeşilada ‘Dünya’da ve Türkiye’de Yapay Zeka Devrimin Sınırları’ konusunu ele aldı. Programda konuşan Ufuk Tarhan, yapay zekanın yalnızca iş hayatını değil, hayatın bütün katmanlarını değiştireceğini söyledi. Rutin, tekrarlayan ve hata kabul etmeyen işlerin büyük ölçüde yapay zekâ sistemlerine devredileceğini belirten Tarhan, bütün mesleklerin bu dönüşümden etkileneceğini ifade etti.

‘MİLYONLARCA YENİ MESLEK ORTAYA ÇIKACAK’

Tarhan, bazı mesleklerin ortadan kalkacağını, bazılarının büyük ölçüde değişeceğini, bunların yanı sıra yeni mesleklerin ortaya çıkacağını belirterek, “Daha hızlı, daha verimli ve daha etkin iş yapma kabiliyetleri dünyaya eklendikçe daha fazla sorunu keşfedeceğiz. O sorunları çözmenin yollarını bulmak zorunda kalacağız. Şu anda bilmediğimiz, meslekler ortaya çıkacak. Mikro meslekler de türeyecek” diye konuştu.

Gençlerin kariyer planlamasında öncelikle kendi isteklerini ve hedeflerini belirlemesi gerektiğini vurgulayan Tarhan, “İlk defa bu kuşağın meslek seçmekten önce kendisinin ne yapmak istediğini seçmesi gerekiyor. Ben ne yapmak istiyorum, nereye varmak istiyorum, hangi problemi kendime dert ediniyorum sorularından başlayarak kariyer planlaması yapılmalı” ifadelerini kullandı.

‘ÜNİVERSİTELER YAPAY ZEKAYA HAZIR DEĞİL’

Gelecekte kariyer anlayışının da değişeceğini kaydeden Tarhan, sabit ücretli ve belirli bir iş yerinde çalışmaya dayalı modelin giderek azalacağını söyledi. Tarhan, “Kariyer artık yalnızca bir yerde işe girmek ve sabit maaşlı bir işte çalışmak değil. Çoğunlukla serbest, farklı formatlarda ve farklı yerlerde yapılabilen bir çalışma düzeni öne çıkacak. İnsanların yapay zeka, robotlar ve akıllı sistemleri kullanarak gerçek problemleri çözebilmesi gerekecek. Diploma ya da bir yerde bulunmak tek başına yeterli olmayacak” dedi.

Eğitim sisteminin de henüz yapay zekâya hazır olmadığını belirten Tarhan, bilgiye erişim olanaklarının çeşitlendiğine dikkat çekerek teknolojiyle yakından ilgilenen ve bu sistemleri kullanmayı öğrenen kişilerin iş hayatında avantaj sağlayacağını söyledi.

‘YENİ BİR EKONOMİ DÜZENİNE İLERLİYORUZ’

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Gencer ise yapay zekanın 2022'de ChatGPT'nin kullanıma açılmasıyla birlikte günlük yaşamda önemli bir yer edindiğini belirtti. Yapay zekanın yeni bir teknoloji devrimi olarak nitelendirildiğini kaydeden Gencer, dünya genelinde bu alana büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.

Yapay zekanın ekonomiyi, üretimi ve verimliliği değiştireceğine yönelik beklentilerin bulunduğunu belirten Gencer, bu dönüşümün istihdam üzerinde azaltıcı etkileri olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığını ifade etti. Gencer, “Dünya aslında yapay zekayla beraber tamamen yeni bir ekonomi düzenine doğru hızla ilerliyor” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN GELECEKLERİNİ PLANLAMALARINI AMAÇLIYORUZ’

Üniversitelerin öğrencileri geleceğin iş hayatına hazırlamada önemli sorumluluklar üstlendiklerini vurgulayan Gencer, etkinliğin amacının da bu dönüşüme dikkat çekmek olduğunu söyledi. Gencer, “Öğrencilerimizin yeni ekonomik model çerçevesinde kendi geleceklerini planlamalarını, istihdam fırsatlarının hangi alanlarda devam edeceğini ve hangi alanlarda sona erebileceğini görerek kariyer planlamalarını doğru şekilde yapabilmelerini amaçlıyoruz.

Yapay zekanın ekonomik ve finansal açıdan kendilerine sunacağı avantajları ve dezavantajları öğrenerek geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz” dedi