Ekonomik gerekçelerle yurt dışına göç edenlerin hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Portekiz’in güneyindeki turistik Algarve bölgesinde duvar ve fayans ustası olarak çalışan Brezilyalı Elias Gomes, Avrupa'ya adım attıktan sadece 4 ay sonra kendi evini ve arabasını satın aldığını öne sürdü.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklama, yurt dışında çalışmayı düşünenlerin iştahını kabarttı.

Bir internet kanalına konuşan Gomes, bu başarıyı tesadüfen yakalamadığını, arkasında ciddi bir planlama olduğunu belirtti. Portekiz'de yaşayan bir arkadaşının daveti üzerine ailesini de yanına alarak yola çıkan usta, ülkeye ayak bastığında kalacağı evin ve çalışacağı inşaat işinin zaten hazır olduğunu söyledi.

Özellikle seramik, porselen, granit ve mermer gibi ince işçilik gerektiren alanlarda uzmanlaşan Gomes, buradaki kazancının memleketine kıyasla uçurum yarattığını ifade etti.

AYLIK KAZANCI ŞAŞIRTTI

Türkiye’deki gurbetçilerin Euro bazlı birikim motivasyonuna benzer bir süreçten geçen Brezilyalı usta, mesai saatlerinin sabah 6 ile akşam 4 arasında olduğunu ve fazla mesailer hariç, ince işçilik yapan bir ustanın aylık kazancının kendi para birimleriyle yaklaşık 40 bin Real’e (yaklaşık 7 bin 300 Euro) denk geldiğini belirtti. Portekiz’e taşınırken Brezilya’daki kendi evini kiraya verdiğini ve ilk birkaç ayın masraflarını bu kira geliriyle fonladığını anlatan Gomes, kısa sürede bir araba ve 3 oda 1 salon müstakil bir ev satın almayı başardığını iddia etti.

Gelecekte ülkesine dönmeyi planlasa da para biriktirmek ve yeni mülkler edinmek için Portekiz’de bir süre daha kalacağını belirten inşaat ustasının bu parıltılı hikayesi, Avrupa'daki yüksek yaşam maliyetleri ve ev fiyatları düşünüldüğünde sosyal medyada bazı kesimler tarafından şüpheyle karşılansa da göçmen işçiler arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.