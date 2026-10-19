- Türkiye bir tarafta fonlarda yapılan milyarlarca liralık vurgunu konuşurken madalyonun diğer yüzünde ise vatandaşın açlık ve yoksulluk içinde verdiği yaşam mücadelesi var.

Emekli olsa dahi açlık sınırının altında geçinemeyen yaşlı vatandaşlar çalışmak zorunda kalırken, 85 yaşında kalp pili ile pazarcılık yapmaya çalışan yaşlı bir vatandaş, “Çalışmak zorundayım, çalışmadığım gün açım” dedi. İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç ve Akdeniz Bölge Koordinatörü Emine Özdeniz’in ziyaret ettiği Kadirli’de semt pazarında satış yapan vatandaş, “Ben 85 yaşındayım, işte böyle çalışıyorum. Benim yaşadığım yer inek samanlığı. Çalışmak zorundayım” dedi.

‘Lahanayı ortak alıyorlar bütçe kalmamış’

PARA ETMİYOR

Pazarda peynir satan bir esnaf, fiyatların yükselmesi ve vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle satış yapamadıklarını belirtti. Esnaf, “İşlerimiz iyi değil. Vatandaş ‘50 liralık ver’ diyor. 50 liraya da bir şey kalmadı, sadece poşet veriyoruz” dedi. Bir başka pazarcı es- nafı da “Yokluk var, vatandaş alamıyor. 11 dönüm bahçem vardı, sattım. Para etmiyor” diye konuştu.

‘Vatandaş alamıyor yokluk var’

BAŞKASINDAN ALDIĞIM SOBAYI YAKIYORUM

85 yaşındaki vatandaş, kalp ameliyatı olduğunu belirterek, “Sobam var, eski, başkasının verdiği bir soba. Bir sene yakıyorum, diğer sene yakamıyorum, soba çürüyor. Pazara da çıkıyorum, çarşıya da gidiyorum” dedi.