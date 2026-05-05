Adana'nın Seyhan ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi otomobille pasajın içine geldi. Şüpheli, avize dükkanında çalışmakta olan Nizamettin Alban'a (34) arkasından yaklaşarak tabancayla peş peşe ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla başından ve sırtından vurulan Alban, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise geldiği otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Tedavisi süren Alban'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde delil toplama çalışması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Silahlı saldırıyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.