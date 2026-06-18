Trabzon'un Araklı ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta çalışan 30 yaşındaki Ferhat Uzun, şantiyenin temel kısmında biriken suyun içerisinde çevredekiler tarafından hareketsiz yatarken fark edildi.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde, suyun içindeki Ferhat Uzun'un hayatını kaybettiği kesinleşti.
Genç işçinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılırken, yetkililer Uzun'un inşaat temelindeki suda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği ihtimalini değerlendiriyor.